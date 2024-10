Calabria, due anni con Occhiuto. Mancuso: ‘È stato fatto tantissimo’

Sono trascorsi i primi due anni di attività della giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto. Di seguito i commenti del presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso e della maggioranza con i comunicati e le note stampa dell’On. Pasqualina Straface, dell’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e dell’Assessore al Lavoro Giovanni Calabrese.

Afferma Mancuso:

“ Due anni densi di impegno, serrato e incalzante, e i tanti risultati ottenuti nei settori cruciali per dare alla Calabria prospettive di sviluppo sostenibile, inequivocabilmente confermano l’apprezzamento per il lavoro fin qui compiuto (dal 29 ottobre 2021) dal presidente Occhiuto, dalla Giunta e dalla maggioranza di centrodestra”.

Prosegue e conclude Mancuso:

“È stato fatto tantissimo, pur essendo consapevoli che c’è ancora tanto da fare. Non siamo più la Regione col cappello in mano a Roma e a Bruxelles, perché per ottenere risposte, dal Governo e dall’Europa, ai tanti problemi accumulati nei decenni passati, confidiamo, prima di tutto, nella capacità di fare in Calabria, Giunta e Consiglio, riforme di sistema, alcune delle quali attese da vent’anni. I calabresi possono essere orgogliosi del protagonismo dinamico, infaticabile e proattivo del presidente Occhiuto, che ha fatto recuperare alla Calabria reputazione e fiducia nello scenario nazionale e internazionale”.