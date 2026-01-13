Sanità in Calabria: la Giunta regionale nomina il dg Asp di Crotone e il Commissario Asp di Cosenza

Due nuove nomine per le aziende sanitarie provinciali di Crotone e Cosenza

In relazione alla necessità di indicare una nuova guida per l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, dopo il trasferimento ad altra sede della commissaria straordinaria Monica Calamai, la Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente e commissario ad acta alla sanità Roberto Occhiuto, ha nominato Antonello Graziano dirigente generale dell’Azienda sanitaria provinciale crotonese.

Con un altro atto deliberativo del presidente Occhiuto, Vitaliano De Salazar è stato nominato commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Con la nomina di De Salazar, che ricopre anche l’incarico di direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, si intende attivare percorsi di rafforzamento dei servizi ospedalieri e garantire la continuità della gestione strategica delle due Aziende sanitarie, nell’ottica del perseguimento di obiettivi di tutela della salute e di assistenza sanitaria, attraverso un indirizzo unitario e coerente.