Tris di big in Calabria, Occhiuto: ‘La loro presenza è un segnale importante’

La presidente Metsola ha pronunciato parole di apprezzamento e di grande sostegno all’operazione ‘ Tolleranza Zero ’, il programma attraverso il quale da due anni preveniamo gli incendi, diamo la caccia ai piromani, monitoriamo l’ambiente e controlliamo il mare e gli scarichi abusivi.

“Sono stati due giorni davvero importanti per la nostra Regione. Abbiamo avuto contemporaneamente in Calabria , cosa mai accaduta prima, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola , il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi .

Tutti e tre i nostri illustri ospiti hanno poi partecipato questa mattina all’inaugurazione della Centrale operativa del 112, il nuovo numero unico di emergenza europeo (NUE), e hanno potuto constatare la preparazione dei nostri operatori e la professionalità con la quale abbiamo affrontato questo importante passaggio per migliorare sempre più i servizi di pronto intervento.

La loro presenza è stato un segnale importante per la nostra Regione.

Siamo consapevoli che il lavoro da fare è ancora tantissimo, ma da 24 mesi abbiamo finalmente cambiato la narrazione: la Calabria adesso viene percepita a livello nazionale e internazionale come una terra piena di opportunità che si sta segnalando come modello d’eccellenza in alcune pratiche.

Ringrazio, dunque, Metsola, Tajani e Piantedosi, e sono certo che continueremo a stupire i nostri interlocutori istituzionali, politici e del mondo delle imprese. Mi riempie d’orgoglio, infine, la notizia – data dal ministro degli Esteri – che la Calabria ospiterà, nel prossimo mese di luglio, il G7 del commercio internazionale. Sarà un’altra occasione per farci conoscere e per raccontare all’Italia e al mondo il meglio di ciò che possiamo offrire”.