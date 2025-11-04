City Now

Occhiuto: ‘Sugli Ncc la Calabria vince ancora in Corte Costituzionale’

Il Presidente della Regione Calabria rivendica “una battaglia liberale per la concorrenza”

04 Novembre 2025 - 15:01 | Comunicato Stampa

roberto occhiuto presidente regione calabria

“Sugli Ncc la Regione Calabria vince ancora in Corte Costituzionale e si intesta una sacrosanta battaglia liberale.

Più concorrenza e più mercato sono concetti che si traducono in più opportunità e più convenienza per i cittadini e per chi vuole fare impresa”.

Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, commentando la nuova vittoria legale della Regione davanti alla Corte Costituzionale in materia di Noleggio con conducente (Ncc).

