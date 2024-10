Calabria, Occhiuto in visita al cantiere dell’aeroporto di Lamezia Terme

“Deve essere bello, perché l’aeroporto è il biglietto da visita di una regione; è la sua porta di ingresso”.

Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto durante un sopralluogo al cantiere del nuovo aeroscalo di Lamezia Terme, in un video pubblicato sulle sue pagine social.

Ha detto Occhiuto che durante la visita è stato accompagnato dall’amministratore unico di Sacal Marco Franchini:

“Stiamo lavorando senza sosta per dare alla Calabria ciò che merita sotto ogni punto di vista”.

Il presidente della Regione ha preso visione dei “lavori in corso” sottolineando che:

“Si comincia con questo blocco che entro maggio sarà finito e – ha aggiunto indicando la vecchia struttura – sostituirà quell’orribile capanna”.

Il video con Occhiuto e Franchini postato sui canali social è stato corredato da alcune simulazioni dell’opera completa al computer. L’amministratore unico della Sacal che ha indicato gli spazi che ospiteranno il blocco bagni, il retro del bar le travi lamellari in legno, per un totale di 35 metri, che verranno urilizzate e che serviranno poi per il tetto, ha quindi evidenziato per quanto concerne i materiali utilizzati “la grande attenzione all’ambiente”.

