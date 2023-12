Tirocinanti in Calabria, PD: 'Approvato all'unanimità l'odg sui 4000 lavoratori Tis'

"Farsi carico della situazione in cui vivono i 4mila impegnati in percorsi di inclusione sociale negli enti calabresi" la nota PD

Di seguito la nota stampa diffusa dai consiglieri del Pd del Consiglio regionale della Calabria.

Il gruppo del Pd esprime tutta la propria soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità da parte del Consiglio regionale, dell’ordine del giorno proposto dai dem per discutere e farsi carico della situazione in cui vivono i circa 4mila lavoratori Tis (I tirocinanti impegnati in percorsi di inclusione sociale negli enti pubblici e privati

calabresi), abbandonati sia dalla politica locale che da quella nazionale.

Dichiarano i consiglieri nella nota: