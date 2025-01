Pd Calabria: ‘Serve un piano straordinario per la sanità e la tutela delle aree interne’

Il tragico episodio avvenuto a San Giovanni in Fiore, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita a causa di un ritardo nei soccorsi, è un grido d’allarme che la politica calabrese non può più ignorare. Questo drammatico caso evidenzia con chiarezza i limiti e le carenze di un sistema sanitario che, soprattutto nelle aree montane e interne, non garantisce servizi essenziali ai cittadini. Una situazione che non solo mina il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, ma rappresenta un vero e proprio abbandono di intere comunità.

Il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Calabria esprime il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e rinnova la sua ferma volontà di mettere al centro della sua azione politica ed istituzionale la salvaguardia delle aree interne e dei servizi necessari per garantire, a chi vive già condizioni difficili, sicurezza e i diritti fondamentali garantiti dalla costituzione. Al presidente commissario Occhiuto chiediamo pertanto un impegno concreto e forte che vada in tale direzione. Leggi anche

Interventi urgenti per le aree montane e rurali

“Chiediamo con forza che la Regione Calabria adotti un piano straordinario per il rafforzamento della sanità nelle aree montane e rurali. È necessario intervenire sulla rete di emergenza-urgenza, aumentando il numero di ambulanze, presidi di primo soccorso e personale qualificato. La telemedicina e l’innovazione tecnologica possono rappresentare una soluzione importante per ridurre le distanze e migliorare l’accesso alle cure, ma richiedono infrastrutture adeguate e investimenti concreti. Allo stesso tempo, è indispensabile varare politiche attrattive per incentivare il personale sanitario a operare nelle aree interne, offrendo incentivi economici, supporto logistico e percorsi di carriera dedicati”.