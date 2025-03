Calabria protagonista al concorso “Birra dell’Anno 2025”: premiata la Iron Golden Ale

“La Calabria anche in questo settore, quello dei birrifici artigianali, dimostra di essere sempre più brava e di saper fare i compiti a casa.

Addirittura la nostra regione riesce ad ottenere un premio nazionale per la migliore birra bionda e oggi festeggiamo questo risultato, un risultato sempre più importante per una Calabria che declina con l’ambizione della qualità”.

Le parole dell’assessore regionale Gallo

Lo ha detto l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo in occasione dell’assegnazione di una targa della Regione alla birra ‘Iron Golden Ale’ del birrificio artigianale Iron Brewery di Catanzaro, prima classificata come migliore birra bionda al concorso “Birra dell’Anno 2025”, promosso dall’Unionbirrai nell’ambito dell’ultima edizione della rassegna “Beer Attraction & Food” di Rimini.

“Abbiamo voluto cimentarci anche in questa circostanza con nostre produzioni – ha aggiunto Gallo – e credo ne sia venuto fuori un bel successo. Un successo meritato per questa Calabria straordinaria che si presenta raccontandosi in maniera diversa e soprattutto si afferma raccontando la verità”.

La cerimonia e i protagonisti del premio

Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell’Assessorato regionale Giuseppe Iritano, il presidente dei birrifici artigianali di Confagricoltura William d’Iuorno e il mastro birraio della Iron Brewery Sergio Scambia.

Alla cerimonia, che si è conclusa con la consegna della targa all’imprenditore catanzarese Marco Abramo – che propone sei tipi di birre – hanno partecipato anche altri birrifici artigianali calabresi: Gladium, il Brillo Parlante, Kalabra e Lametus.

La soddisfazione dell’imprenditore Marco Abramo

“È per me un grande orgoglio – ha detto Abramo – essere qui per ricevere questo premio da parte della Regione che arriva dopo un percorso iniziato cinque anni fa, nel 2020. Sappiamo bene che in Calabria è sempre più difficile riuscire, e riuscire anche a livello nazionale lo è ancora di più. Noi lavoriamo soprattutto con pub, ristoranti e pizzerie, locali che tendono ad offrire prodotti sempre più di qualità e specifici. Il mercato delle birre artigianali è in crescita anche se ancora piccolo, più o meno il 3/4%”.