Calabria, al via il primo programma RAI in lingua arbëreshë

Con soddisfazione e orgoglio la Regione Calabria saluta l’avvio del primo programma televisivo RAI in lingua arbëreshë, in onda dal 21 settembre. Un’iniziativa fortemente incoraggiata dalla Regione che negli ultimi anni ha intensificato il suo impegno a favore delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio e che conferma come le politiche concrete di tutela e promozione delle minoranze producano risultati tangibili.

Un programma settimanale in tv e quotidiano in radio

La messa in onda del programma sulla rete regionale Rai prevede:

una puntata settimanale in televisione ,

, un programma quotidiano in radio.

Si tratta di un passo significativo verso il riconoscimento e la valorizzazione delle lingue minoritarie, in linea con gli impegni assunti dalla Regione Calabria nel Piano nazionale per la Tutela delle lingue minoritarie.

Un risultato frutto di un percorso costante

L’assessorato regionale sottolinea che questo risultato è il frutto di un percorso continuo di tutela e promozione delle minoranze linguistiche in Calabria, che oggi si concretizza dopo che nel 2023 è stato inserito nel Contratto di servizio RAI 2023-2028 il riferimento alla tutela della minoranza linguistica arbëreshë.

L’attenzione rivolta alle esigenze delle comunità, il dialogo con le istituzioni nazionali e l’impegno costante della Regione hanno certamente contribuito a rendere possibile questa iniziativa.

L’impegno futuro della Regione

La Regione Calabria continuerà a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per garantire la diffusione e la promozione delle lingue minoritarie, affinché possano essere vissute come patrimonio vivo e condiviso di tutta la comunità regionale.