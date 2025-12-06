City Now

Report rifiuti urbani, Montuoro: “Calabria, obiettivo 65% nel 2030′

Reggio Calabria richiede un piano di accelerazione, basato su reingegnerizzazione dei servizi, rafforzamento della qualità della raccolta e maggiore integrazione delle filiere impiantistiche”, le parole dell'assessore regionale

06 Dicembre 2025 - 17:38 | Comunicato Stampa

Consiglio Regionale Assessore Antonio Montuoro

“Il nuovo Report regionale sui rifiuti urbani conferma che la Calabria sta consolidando un cambio di passo strutturale nelle proprie politiche ambientali. La raccolta differenziata supera il 58% e registra una crescita costante, affermandosi per la prima volta in modo stabile sopra il quantitativo dei rifiuti indifferenziati. È un segnale chiaro: il sistema sta evolvendo, la filiera si sta rafforzando e la partecipazione dei cittadini produce risultati misurabili”. È quanto afferma l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro.

I dati Arpacal e le differenze tra le province

“Questi dati – prosegue Montuoro -, elaborati da Arpacal con un approccio rigoroso e trasparente, rappresentano una piattaforma informativa strategica per orientare le nostre decisioni. Stiamo entrando in una fase in cui il dato ambientale non è più solo una fotografia, ma diventa un asset di programmazione e un driver per la modernizzazione dei servizi, dell’impiantistica e della governance locale.

Il quadro provinciale evidenzia aree di eccellenza – in particolare l’asse Cosenza–Catanzaro–Vibo Valentia – che dimostrano come un modello organizzativo stabile, un porta a porta ben strutturato e una cittadinanza attiva possano generare performance paragonabili alle migliori esperienze nazionali.

Allo stesso tempo, i dati ci indicano con chiarezza dove concentrare gli interventi: Crotone e Reggio Calabria richiedono un piano di accelerazione, basato su reingegnerizzazione dei servizi, rafforzamento della qualità della raccolta e maggiore integrazione delle filiere impiantistiche.

Target 2030 e leve per migliorare i servizi

L’obiettivo regionale è chiaro: allinearci agli standard europei e raggiungere il target del 65% entro il 2030. Per farlo abbiamo bisogno di tre leve: investimenti, innovazione e responsabilità condivisa. Continueremo a sostenere i Comuni con strumenti operativi, programmazione mirata e un accompagnamento tecnico costante, promuovendo al tempo stesso comportamenti virtuosi e sistemi di raccolta più performanti”.

“La Calabria – conclude l’assessore Montuoro – ha oggi l’occasione di trasformare un progresso misurabile in un vantaggio competitivo ambientale. I dati, frutto delle nuove e incisive politiche avviate dal presidente Occhiuto e dall’assessore Calabrese nella precedente legislatura, ci dicono che la traiettoria è quella giusta. Il nostro compito, come istituzioni, è consolidare questa crescita e renderla strutturale, affinché la gestione dei rifiuti diventi un pilastro dell’economia circolare regionale e un indicatore di qualità della vita per tutti i calabresi”.

