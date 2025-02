Calabria, boom di viaggiatori negli aeroporti: soddisfazione del Presidente Mancuso

Il commissario della Lega-Calabria Filippo Mancuso , presidente del Consiglio regionale, esprime grande soddisfazione per l’incremento dei viaggiatori negli aeroporti calabresi. I dati del primo mese del 2025 confermano un trend positivo, con l’ambizioso obiettivo di superare il record storico del 2024 , che ha visto transitare 3,5 milioni di passeggeri tra gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone .

“La Calabria vola alto” , dichiara Mancuso, evidenziando come le scelte strategiche della Sacal , del presidente Occhiuto e della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale hanno puntato sin dall’inizio d“Questa strategia si sta rivelando efficace e vincente” , aggiunge, sottolineando il ruolo fondamentale del sistema aeroportuale per lo sviluppo sostenibile della regione e la sua valorizzazione nel Mediterraneo .

Gli scali calabresi non solo facilitano i crescenti flussi turistici e di viaggiatori da e per la regione , ma rappresentano anche un motore per l’interscambio economico con il resto d’Italia e con l’estero.