Regionali, Nino Spirlì annuncia la candidatura con la Lega

Questo il messaggio sui propri canali social di Nino Spirlì, ritratto in una foto con Matteo Salvini e Jole Santelli:

“Nel ricordo – prosegue Spirlì – ed assoluta continuità, del mio tenace impegno precedente in Regione, in quel tempo così difficile e minaccioso; cosciente e umilmente soddisfatto di quanto costruito, in giorni drammatici, per la nostra Gente; Fedele ai vincoli di Amicizia Familiare e di appartenenza politica, Vi invito a riflettere se posso meritare la Vostra Fiducia e il Vostro aiuto spontaneo”.