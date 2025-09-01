Regionali, Nino Spirlì annuncia la candidatura con la Lega
"Al mio fianco, Matteo. Nel mio cuore, Lei" l'annuncio di Spirlì sui social
01 Settembre 2025 - 09:39 | di Redazione
“Rispondendo alle tante richieste, Vi comunico, senza tema di smentita, di aver risposto con piacere e tanto onore all’invito del mio Amico Matteo Salvini a candidarmi alle prossime elezioni regionali nella Lista della Lega”.
Questo il messaggio sui propri canali social di Nino Spirlì, ritratto in una foto con Matteo Salvini e Jole Santelli:
“Nel ricordo – prosegue Spirlì – ed assoluta continuità, del mio tenace impegno precedente in Regione, in quel tempo così difficile e minaccioso; cosciente e umilmente soddisfatto di quanto costruito, in giorni drammatici, per la nostra Gente; Fedele ai vincoli di Amicizia Familiare e di appartenenza politica, Vi invito a riflettere se posso meritare la Vostra Fiducia e il Vostro aiuto spontaneo”.
“Non offro altro, se non la mia totale disponibilità al lavoro istituzionale e all’impegno umano. Concediamoci il diritto di scegliere in un modo nuovo, leale, onesto, disinteressato, libero chi si deve assumere il dovere di amministrare la Cosa Pubblica con dedizione e sensibilità. Al mio fianco, Matteo. Nel mio cuore, Lei“.