Regionali Calabria, Toscano: ‘Schlein mente. Tridico ha nelle sue liste i padroni della sanità privata’
"Un Che Guevara in doppio petto, che vuole fare la parte di quello che difende il popolo" le parole del candidato contro Tridico
12 Settembre 2025 - 14:19 | Comunicato Stampa
“Schlein è venuta in Calabria a parlare di sanità pubblica. Forse è distratta. Nessuno le ha detto che i padroni della sanità privata, nel Cosentino, appoggiano il suo candidato, Tridico”.
È l’affondo di Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare, che su Pasquale Tridico aggiunge:
“Sembra quasi un Che Guevara in doppio petto: vuole fare la parte di quello che difende il popolo, ma ha nelle sue liste i padroni della sanità privata”.
La critica di Toscano
Secondo Toscano, il sostegno di esponenti della sanità privata al candidato del centrosinistra rappresenta un evidente paradosso rispetto ai temi della campagna elettorale.
“Spesso – spiega Toscano – chi tifa per la sanità privata ha bisogno di indebolire le strutture pubbliche, perché il privato può prosperare soltanto di fronte all’inefficienza del pubblico. E tante volte l’inefficienza del pubblico è voluta dalla politica, perché è un grimaldello utile per arricchire gli amici della sanità privata”.