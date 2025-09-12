Regionali Calabria, Toscano: ‘Schlein mente. Tridico ha nelle sue liste i padroni della sanità privata’

“Schlein è venuta in Calabria a parlare di sanità pubblica. Forse è distratta. Nessuno le ha detto che i padroni della sanità privata, nel Cosentino, appoggiano il suo candidato, Tridico”.

È l’affondo di Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare, che su Pasquale Tridico aggiunge:

Secondo Toscano, il sostegno di esponenti della sanità privata al candidato del centrosinistra rappresenta un evidente paradosso rispetto ai temi della campagna elettorale.

“Spesso – spiega Toscano – chi tifa per la sanità privata ha bisogno di indebolire le strutture pubbliche, perché il privato può prosperare soltanto di fronte all’inefficienza del pubblico. E tante volte l’inefficienza del pubblico è voluta dalla politica, perché è un grimaldello utile per arricchire gli amici della sanità privata”.