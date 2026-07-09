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Ricerca Anvur, Occhiuto: ‘Atenei calabresi sul podio. Leva per lo sviluppo della Regione’

"I nostri poli universitari sono eccellenze che formano competenze, generano valore e restituiscono al territorio opportunità concrete" le parole del Presidente

09 Luglio 2026 - 15:22 | Comunicato stampa

Unirc universita mediterranea

“Ho letto con grande soddisfazione i dati diffusi dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Dieci settori scientifico-disciplinari dell’Università della Calabria sul podio nazionale, la leadership consolidata dell’Università Magna Graecia nelle scienze biomediche e sanitarie, la partecipazione qualificata dell’Università Mediterranea alle attività di ricerca del territorio.

Sono risultati che raccontano il lavoro serio e quotidiano di centinaia di ricercatrici e ricercatori dei nostri Atenei, a Cosenza come a Catanzaro e a Reggio Calabria. Viene confermato quello che i dati AlmaLaurea ci dicono già da tempo: i nostri poli universitari sono eccellenze che formano competenze, generano valore e restituiscono al territorio opportunità concrete”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

I successi degli Atenei e lo sviluppo del territorio

“Università e ricerca restano una leva strategica per lo sviluppo della Calabria. Le mie congratulazioni al rettore Greco, al rettore Cuda e al rettore Zimbalatti, e a tutte le comunità universitarie calabresi che rendono possibili traguardi come questi”.

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