La Calabria sul podio all’Agrichef festival 2026

La Calabria si conferma tra le protagoniste dell’enogastronomia italiana ottenendo il secondo posto, a Roma, nella finale nazionale dell’Agrichef Festival 2026.

A conquistare la giuria è stato ‘Maccarruni non ti scordar di noi’, un piatto identitario che racconta la Calabria racchiudendo memoria, identità e cultura gastronomica.



A rappresentare la Calabria è stata l’azienda agrituristica Leopoldo Fazzolari, con l’agrichef Maria Rosaria Colofone, affiancata dal Polo tecnico professionale ‘Luigi Einaudi’ di Lamezia Terme, sotto la guida del docente Domenico Guarino.

In cucina anche le alunne Giusy Folino e Rossana Sirianni, protagoniste di una prova che ha messo in luce talento, preparazione e forte senso di appartenenza al territorio.

Ad accompagnare la degustazione il vino ‘Annibale’ della cantina Le Moire. “Un risultato di assoluto prestigio – si legge in una nota – per Cia agricoltori italiani della Calabria, che ha portato sul podio un piatto simbolo della tradizione regionale, capace di raccontare in modo autentico il legame tra territorio, agricoltura e nuove generazioni”.

L’Agrichef Festival, promosso da Turismo verde – Cia, rappresenta oggi uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cucina contadina italiana, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali, promuovere la sostenibilità e rafforzare il dialogo tra imprese agricole e mondo della formazione. Un evento che si è affermato negli anni come laboratorio nazionale di idee, esperienze e competenze, dimostrando il valore della squadra tra agricoltura e formazione.

