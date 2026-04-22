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In Calabria nel 2024 la spesa farmaceutica ha superato il miliardo

Il confronto con la media italiana mostra un aumento della spesa

22 Aprile 2026 - 08:14 | Redazione

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In Calabria, nel 2024, la spesa farmaceutica è stata di oltre 1,1 miliardi di euro (1.192.319.368) di cui il 79,5% pubblica e il 20,5% da acquisti privati, per più di 1,2 miliardi di farmaci consumati (1.266.604.568) con il 71,6% delle dosi erogate dal sistema sanitario nazionale e il 28,4% da privati.

E’ quanto emerge dal Rapporto nazionale 2024 sull’uso dei farmaci in Italia a cura dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Il confronto con la media italiana mostra un aumento nella spesa del 5,9% con il sistema sanitario nazionale che cresce del +10,1% mentre quella del privato è calata dell’8%.

In dettaglio, gli acquisti di farmaci da parte di strutture sanitarie pubbliche ammontano a 589,1 milioni (18.064 milioni è il totale italiano) la spesa lorda per farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata è stata di 359,1 milioni e di 244,1 quella per acquisti privati direttamente dai cittadini.

Per quanto riguarda i consumi, nelle strutture sanitarie pubbliche il consumo di farmaci in Ddd/1000 ab die (dosi definite giornaliere per 1000 abitanti al giorno) è pari a 161,6 a fronte di una media italiana di 205,5. Le confezioni pro capite sono 6,5 contro 7,08.
   

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