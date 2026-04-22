Briritmica incanta Gand: Reggio Calabria brilla sulla scena internazionale

E se questo è solo l’inizio, il futuro promette spettacolo

Eleganza, determinazione e talento puro. La scuola di ginnastica ritmica Briritmica conquista la scena internazionale alla 4th Forza Cup, prestigiosa competizione che ha riunito atlete provenienti da diversi Paesi europei, portando in alto il nome di Reggio Calabria con risultati di assoluto rilievo.

In un contesto altamente competitivo, le giovani ginnaste reggine hanno saputo distinguersi per precisione tecnica ed espressività, trasformando ogni esercizio in uno spettacolo di livello internazionale.

A salire sul gradino più alto del podio sono Giorgia Menonna (classe 2012), Ginevra Morabito (2015) e Francesca Zumbo (2015), protagoniste di prove brillanti che hanno conquistato la giuria e il pubblico.

Straordinario anche il risultato di Virginia Laganà (2017), la più piccola del gruppo, che ottiene un meritatissimo terzo posto dimostrando grinta e personalità, insieme a Ginevra Laganà (2015), che completa il medagliere con un altro importante bronzo.

Un successo costruito con visione e competenza sotto la guida della direttrice tecnica Dott.ssa Fabrizia Bordonaro, affiancata dallo staff tecnico composto da Teresa Gatto e Martina Siclari, protagoniste di un lavoro costante e meticoloso.

Determinante il supporto della dirigenza, con il Presidente Alberto Bordonaro e la Vicepresidente Maria Viglianti, che dal 2019 portano avanti un progetto sportivo capace di valorizzare il talento sul territorio e proiettarlo in contesti internazionali.

Quella di Gand non è stata solo una competizione, ma una consacrazione. Briritmica non è più una promessa: è una realtà che rappresenta con orgoglio Reggio Calabria nel mondo, lasciando il segno e accendendo i riflettori su un’eccellenza del Sud Italia.

E se questo è solo l’inizio, il futuro promette spettacolo.