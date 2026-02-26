Via libera del governo all’aumento di 2 assessori nella giunta della Calabria

Il governo non impugnerà la modifica allo Statuto della Regione Calabria che prevede la possibilità di nominare fino a 9 assessori in Giunta e di nominare due sottosegretari alla presidenza.

La decisione, che rappresenta il via libera alla modifica, è stata presa nel corso del Consiglio dei ministri di oggi su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

“Il Consiglio dei Ministri – è scritto nella nota diramata dopo la riunione – su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventiquattro leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare… la deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria del 29/01/2026, recante ‘Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)'”.