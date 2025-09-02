Medici cubani, Straface: ‘Scelta vincente di Occhiuto. Dopo le elezioni nuovi camici bianchi’

La consigliera di Forza Italia difende la scelta del Governatore: "Hanno rappresentato una linfa vitale per tenere aperti ospedali e reparti"

“Quando il presidente Roberto Occhiuto decise di portare in Calabria i medici cubani, l’opposizione, l’Ordine dei Medici e vari Comitati locali insorsero sostenendo che si trattasse di un fallimento annunciato.

I fatti hanno dimostrato l’esatto contrario: quella scelta si è rivelata vincente. Non solo la Calabria oggi beneficia del loro contributo, ma altre Regioni italiane hanno già avviato o intendono avviare lo stesso percorso”.

Lo ha scritto, in una nota stampa, la consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface.

L’importanza dei medici cubani in Calabria

“In un momento storico caratterizzato dalla grave difficoltà nel reperire personale sanitario – un problema che riguarda tutta Italia – i medici cubani hanno rappresentato una linfa vitale per tenere aperti ospedali e reparti, garantendo cure e servizi ai cittadini.

«Oggi assistiamo a nuove incredibili polemiche perché qualcuno di questi professionisti, dopo anni di lavoro leale e costante nella nostra Regione, sceglie di tornare a casa, riabbracciare i familiari o lavorare in altre strutture. Sono liberi di farlo, non schiavi come qualcuno li aveva definiti» – sottolinea la consigliera regionale Pasqualina Straface (Forza Italia).

Una mobilità fisiologica

Si tratta infatti di pochissimi casi su un contingente di circa 350 medici attivi in Calabria: una mobilità del lavoro assolutamente fisiologica.

Negli anni sono arrivati diversi contingenti e, come conferma Straface, continueranno ad arrivare anche nei prossimi mesi.