La Calabria conquista New York con i suoi sapori: 29 aziende al Summer Fancy Food Show

La Calabria si presenta al mondo con i suoi sapori autentici e la qualità delle sue eccellenze agroalimentari al Summer Fancy Food Show di New York, una delle fiere internazionali più prestigiose dedicate al settore food & beverage, in corso di svolgimento a New York.

La partecipazione della Regione Calabria è parte di una strategia di internazionalizzazione promossa dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale.

“Essere presenti al Summer Fancy Food Show – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria – significa valorizzare il lavoro delle nostre imprese e rafforzare la presenza della Calabria nei circuiti globali del gusto. Vogliamo che il mondo conosca la vera anima della nostra regione attraverso i suoi sapori”.

All’interno dell’elegante padiglione espositivo italiano, le 29 aziende calabresi del comparto agroalimentare hanno l’opportunità di presentare e promuovere i propri prodotti a buyer, distributori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Tra le eccellenze in mostra l’olio extravergine d’oliva Dop, conserve, formaggi, vini e liquori. Un patrimonio gastronomico che racconta una terra autentica, ricca di tradizione e innovazione, sempre più apprezzata nei mercati internazionali.

La partecipazione calabrese alla fiera rientra in un più ampio programma di promozione dell’agroalimentare regionale sui mercati esteri, con l’obiettivo di sostenere l’export, incentivare la qualità e raccontare la Calabria come destinazione del gusto.