Calabria Terra Mia, online il corto di Gabriele Muccino – VIDEO

“Ecco il corto di Gabriele Muccino, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti: il bergamotto, i fichi, le clementine, le arance. Calabria, terra mia”.

Lo ha scritto pochi minuti fa l’assessore Gianluca Gallo in un post su Facebook in cui, per la prima volta, si mostra ai calabresi l’opera completa del regista Gabriele Muccino presentata ieri al Festival del cinema di Roma. Il cortometraggio, fortemente voluto dalla presidente Jole Santelli, rappresenta l’eredità della Governatrice prematuramente scomparsa.

[custom_video numerazione=”1″ /]