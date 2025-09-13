Tridico incontra gli studenti Unical: ‘La Regione deve trattenere e attrarre talenti’
Un gruppo di studenti, docenti e dipendenti dell’ateneo ha dato vita al comitato “Unical per Tridico”
13 Settembre 2025 - 08:34 | Comunicato Stampa
«Dobbiamo creare politiche pubbliche per i giovani affinché non si sentano diversi dalle altre città d’Italia e d’Europa».
È uno dei passaggi sottolineati da Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, nel corso di un incontro tenutosi all’Unical con studenti, docenti e dipendenti dell’ateneo che hanno dato vita al comitato “Unical per Tridico”.
Tridico: sostegno alla ricerca e ai giovani ricercatori
Durante l’evento, Tridico ha sottoscritto una dichiarazione pubblica a favore della ricerca universitaria in Calabria.
«La Calabria ha bisogno di trattenere, attrarre e far tornare talenti del mondo della ricerca. Motivo per il quale ho sottoscritto con convinzione il documento che mi ha sottoposto l’Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia».
Il candidato ha spiegato i suoi impegni concreti:
- programmare borse di dottorato dedicate, aggiuntive rispetto ai finanziamenti nazionali;
- promuovere una legge regionale per riconoscere il dottorato come titolo preferenziale nei concorsi e nei reclutamenti, con punteggi dedicati nei bandi;
- attivare un “Patto per il dottorato nell’impresa” con associazioni datoriali e camere di commercio, per includere il PhD tra i requisiti premianti nei sistemi di certificazione di qualità, negli appalti con criteri premiali e nei bandi di innovazione.
«Sosterrò anche un tavolo tecnico con l’Adi – ha aggiunto Tridico – che valuti e approfondisca le politiche urgenti dell’università e della ricerca calabrese».