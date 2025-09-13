Tridico incontra gli studenti Unical: ‘La Regione deve trattenere e attrarre talenti’

Un gruppo di studenti, docenti e dipendenti dell’ateneo ha dato vita al comitato “Unical per Tridico”

«Dobbiamo creare politiche pubbliche per i giovani affinché non si sentano diversi dalle altre città d’Italia e d’Europa».

È uno dei passaggi sottolineati da Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, nel corso di un incontro tenutosi all’Unical con studenti, docenti e dipendenti dell’ateneo che hanno dato vita al comitato “Unical per Tridico”.

Tridico: sostegno alla ricerca e ai giovani ricercatori

Durante l’evento, Tridico ha sottoscritto una dichiarazione pubblica a favore della ricerca universitaria in Calabria.

«La Calabria ha bisogno di trattenere, attrarre e far tornare talenti del mondo della ricerca. Motivo per il quale ho sottoscritto con convinzione il documento che mi ha sottoposto l’Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia».

Il candidato ha spiegato i suoi impegni concreti:

programmare borse di dottorato dedicate , aggiuntive rispetto ai finanziamenti nazionali;

promuovere una legge regionale per riconoscere il dottorato come titolo preferenziale nei concorsi e nei reclutamenti, con punteggi dedicati nei bandi;

per riconoscere il dottorato come titolo preferenziale nei concorsi e nei reclutamenti, con punteggi dedicati nei bandi; attivare un “Patto per il dottorato nell’impresa” con associazioni datoriali e camere di commercio, per includere il PhD tra i requisiti premianti nei sistemi di certificazione di qualità, negli appalti con criteri premiali e nei bandi di innovazione.