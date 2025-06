‘Calabria inclusiva’: progetto regionale da 2mln per un turismo accessibile a tutti

La Regione Calabria si conferma protagonista nella promozione dell’inclusione e dell’accessibilità, anche nel settore turistico. Grazie alla partecipazione all’Avviso pubblico emanato con il decreto interministeriale del 1° agosto 2024, che prevede la ripartizione di 50 milioni di euro del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, la Regione ha presentato un progetto ambizioso e concreto: “Calabria inclusiva, un viaggio per tutti”.

“Il progetto – afferma l’assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria, Caterina Capponi –, finanziato dal Ministero con oltre 2 milioni di euro , risulta tra le iniziative selezionate da realizzare nel 2025. La Calabria sta aprendo le porte a un futuro senza barriere. Oggi non parliamo solo di turismo, ma di diritti, di inclusione, di un territorio che abbraccia ogni persona senza distinzioni”.

“Un viaggio – rimarca Capponi – non dovrebbe avere ostacoli, ma solo nuove esperienze da vivere. Ecco perché rendere la nostra Regione accessibile a tutti è una missione che ci riguarda.

L’accessibilità è un’opportunità. L’accessibilità è un impegno. L’accessibilità è il cuore di una Calabria che accoglie. Per questo Calabria inclusiva, un viaggio per tutti: perché ogni storia merita di essere vissuta senza confini”.