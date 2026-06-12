Elezioni Reggio, oggi la proclamazione degli eletti: 555 preferenze recuperate dopo i controlli

Alle 18:30 l’Ufficio Centrale formalizzerà la nuova composizione del Consiglio comunale. Verifiche su verbali e tabelle di scrutinio: oltre 1.500 rettifiche tra tabelle e verbali

Dopo settimane di attesa, controlli e conteggi, oggi si chiude la fase post-elettorale delle comunali di Reggio Calabria. Alle 18:30 è prevista la proclamazione ufficiale degli eletti al Consiglio comunale.

A formalizzare l’elenco definitivo sarà l’Ufficio Centrale, presieduto dal Presidente del Tribunale, dott. Giuseppe Campagna. L’organismo si è costituito il 25 maggio 2026 e ha lavorato sui dati arrivati dalle sezioni: verbali, prospetti riepilogativi e tabelle di scrutinio.

Un passaggio non solo formale, perché le verifiche hanno inciso su diverse graduatorie interne e su alcune delle sfide più seguite del post-voto. Si tratta, però, di un’attività svolta entro limiti precisi: l’Ufficio Centrale non procede a un nuovo scrutinio delle schede, ma opera sugli atti disponibili, mettendo a confronto i dati documentali prodotti dalle sezioni.

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Preferenze, il lavoro sui dati delle sezioni

Il controllo più delicato ha riguardato le preferenze dei candidati al Consiglio comunale.

L’Ufficio Centrale ha seguito un metodo progressivo: prima l’esame dei verbali di sezione, poi il riscontro, per tutte le liste e per tutti i candidati, delle preferenze riportate nelle tabelle di scrutinio con frontespizio rosso.

Il confronto tra gli atti ha fatto emergere difformità tra verbali, prospetti e tabelle, oltre a disallineamenti numerici che hanno richiesto una verifica puntuale prima della definizione delle cifre individuali. In questa fase l’Ufficio ha ricostruito il dato ufficiale attraverso gli atti elettorali disponibili, senza rivalutare il voto espresso dagli elettori e senza modificare discrezionalmente i risultati sezionali.

I numeri spiegano la complessità del lavoro: 468 candidati avevano almeno una differenza tra il dato delle tabelle di scrutinio e quello riportato dall’Ufficio Elettorale del Comune. Le differenze tra tabelle e verbali sezionali hanno riguardato 457 candidati.

Nel dettaglio sezione per sezione e candidato per candidato, le rettifiche tra tabelle e verbali sono state 1.537.

Recuperate 555 preferenze

Il dato principale riguarda il saldo finale tra tabelle di scrutinio e dati pubblicati dal Comune: l’Ufficio Centrale ha recuperato complessivamente 555 preferenze.

Si tratta della differenza tra il totale risultante dalle tabelle e quello precedentemente pubblicato dall’Ufficio Elettorale del Comune. Le variazioni derivano da errori materiali, disallineamenti tra atti e dati non correttamente riportati.

Il dato assoluto è ancora più ampio: considerando aumenti e diminuzioni sui totali finali dei candidati, gli scostamenti tra tabelle e dati comunali ammontano a 2.357 preferenze. Sul dettaglio sezione-candidato si arriva a 3.461 preferenze.

Proprio su questa base documentale l’Ufficio Centrale determina le cifre elettorali individuali dei candidati, riepiloga i risultati, procede al riparto dei seggi e verbalizza le difformità riscontrate nel corso delle operazioni.

Le liste con più differenze

Gli scostamenti possono essere letti anche per lista.

In termini di saldo finale, la lista che registra il maggiore incremento è La Svolta, con +83 preferenze. Seguono il Partito Democratico con +67, Cannizzaro Sindaco con +58, Forza Italia e Reggio Protagonista con +50.

L’unica lista con saldo complessivo negativo è Battaglia Sindaco, con -26 preferenze rispetto al dato precedentemente pubblicato.

Diverso il dato in valore assoluto, che misura il volume complessivo delle differenze senza compensare aumenti e diminuzioni. In questo caso il Partito Democratico registra il maggiore scostamento sui totali finali dei candidati, con 227 preferenze. Seguono Reggio Futura con 195, La Svolta con 191, Forza Italia con 160 e Alternativa Popolare con 158.

La lista con il minore scostamento assoluto sui totali dei candidati è l’Udc, con 17 preferenze.

Sul dettaglio sezione-candidato, il valore assoluto più alto si registra in Reggio Futura, con 361 preferenze, seguita dal Partito Democratico con 331, Cannizzaro Sindaco con 286 e La Svolta con 273. Anche qui il valore più basso è quello dell’Udc, con 25 preferenze.

Lascala-Zimbalatti, tre voti decidono il seggio in Forza Italia

Tra i casi più seguiti c’è quello interno a Forza Italia. Il testa a testa tra Rocco Lascala e Nino Zimbalatti si chiude con tre voti di differenza.

Il dato definitivo assegna a Lascala 992 preferenze e a Zimbalatti 989. Il seggio va dunque a Lascala, mentre Zimbalatti resta primo dei non eletti nella lista azzurra.

La partita potrebbe comunque riaprirsi politicamente nelle prossime settimane, nel caso in cui la composizione della giunta Cannizzaro dovesse determinare scorrimenti tra gli eletti.

Lega, Colica davanti a Nucera per un solo voto

Altro caso particolarmente delicato nella Lega. Vanessa Colica e Maria Nucera erano state indicate, nelle prime ricostruzioni, appaiate a quota 570.

Il dato definitivo cambia l’ordine interno: Colica chiude a 580 preferenze, Nucera a 579. Entrambe recuperano quasi la stessa quota rispetto ai primi dati, ma quel voto in più consente a Colica di posizionarsi davanti.

Una differenza minima, ma potenzialmente decisiva. In caso di nomina in giunta di uno degli eletti della Lega, il primo dei non eletti sarebbe infatti chiamato a subentrare in Consiglio comunale.

Pd, Versace supera Marino

Nel Partito Democratico resta primo Marcantonino Malara, che chiude a 1.240 preferenze.

Alle sue spalle, però, cambia l’ordine interno rispetto alle precedenti ricostruzioni: Carmelo Versace raggiunge 1.036 preferenze e supera Giuseppe Marino, fermo a 1.031.

Cinque voti di differenza che modificano la graduatoria interna del Pd.

Imbalzano a 1.008 preferenze, ma resta fuori

Tra i recuperi più consistenti c’è quello di Emiliano Imbalzano, candidato di Alternativa Popolare, che arriva a 1.008 preferenze con un incremento di 39 voti rispetto al dato inizialmente pubblicato dal Comune.

Il dato lo colloca tra i candidati più votati in assoluto e come il più votato tra i non eletti. Il recupero, però, non modifica l’attribuzione del seggio conquistato da Saverio Pazzano, dopo il superamento della soglia del 3% da parte de La Strada.

Su questo fronte, secondo quanto emerso, Alternativa Popolare avrebbe già pronto il ricorso.

Battaglia Sindaco, Liotta diventa primo dei non eletti

Le verifiche hanno inciso anche sulla graduatoria della lista Battaglia Sindaco.

Antonino Liotta, detto Nino, risultava nel dato pubblicato inizialmente dal Comune con 390 preferenze. All’esito del controllo, il dato definitivo delle tabelle di scrutinio lo porta a 410 preferenze, con un incremento di 20 voti.

Con questo risultato Liotta diventa il primo dei non eletti della lista Battaglia Sindaco.

Il dato potrebbe assumere rilievo qualora Domenico Battaglia, candidato alla carica di sindaco e consigliere comunale in quanto candidato sindaco non eletto, decidesse di lasciare la carica di consigliere. In quel caso, lo scorrimento della lista renderebbe centrale la posizione di Liotta per l’eventuale subentro in Consiglio comunale.

Chi ha recuperato di più

Il maggiore incremento individuale è quello di Carmelo Romeo, de La Svolta, con +40 preferenze.

Seguono Emiliano Imbalzano, di Alternativa Popolare, con +39, Nicola Paris, di Noi Moderati, e Marcantonino Malara, del Partito Democratico, entrambi con +36.

Recuperano anche Daniela De Blasio, di Fratelli d’Italia, Lucia Anita Nucera in Maisano, del Partito Democratico, e Francesco Lia, de La Strada, tutti con +29.

Sul fronte opposto, gli scostamenti negativi più rilevanti riguardano Margherita Simona Isabella, di Alternativa Popolare, con -28 preferenze; Pasquale Emmanuel Pellicanò, di Noi Moderati, con -25; Zaira Viviana Lenzi, de La Strada, con -24; Francesco Mandaglio, di Reggio Futura, con -20; Santa Agata Rosaria Multari, di Forza Italia, con -18; e Giovanna D’Agostino, sempre di Forza Italia, con -17.

Alle 18:30 la proclamazione

Con la proclamazione di oggi alle 18:30 sarà ufficializzata la nuova composizione del Consiglio comunale di Reggio Calabria a Palazzo San Giorgio.

Si chiude così una fase post-voto lunga e complessa, che ha modificato alcune posizioni individuali e restituisce il quadro definitivo degli eletti, salvi gli eventuali ricorsi nelle sedi competenti.