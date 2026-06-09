Comune di Reggio, l’attesa è finita: fissata la proclamazione dei consiglieri eletti

La macchina burocratica ha finalmente esaurito i suoi passaggi e la città dello Stretto si appresta a voltare definitivamente pagina. Dopo una lunga ed estenuante attesa, iniziata lo scorso 25 maggio alla chiusura delle urne e parzialmente sbloccata il 4 giugno con la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro, adesso è il turno dell’assemblea.

Venerdì 12 giugno, alle ore 18:30 è in programma la proclamazione formale dei consiglieri comunali eletti.

Prenderà così il via la nuova consiliatura. Un passaggio che non è una semplice formalità, ma l’atto politico che ridisegna la mappa del potere cittadino dopo ben dodici anni a guida centrosinistra.

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I numeri dell’aula: una maggioranza schiacciante

L’esito delle urne ha consegnato al deputato e coordinatore regionale di Forza Italia una maggioranza blindatissima. Dei 32 scranni che compongono il Consiglio comunale, ben 23 saranno occupati dalla coalizione di centrodestra, mentre all’opposizione resteranno le briciole: appena 9 seggi complessivi, compreso quello riservato al candidato sindaco del centrosinistra Domenico Battaglia. Una situazione che è cambiata proprio nelle ultime ore e che vede entrare, in aula Battaglia, anche Saverio Pazzano (La Strada) a discapito del secondo seggio di Alternativa Popolare, conquistato da Emiliano Imbalzano con circa mille preferenze.

Con la proclamazione dei consiglieri si darà il via al valzer delle poltrone per la futura Giunta che accompagnerà il sindaco Cannizzaro nella gestione della città.

I prossimi step: verso l’avvio della consiliatura

L’appuntamento di venerdì 12 giugno segnerà lo spartiacque definitivo tra la fase elettorale e quella puramente amministrativa. Una volta formalizzato l’insediamento dei consiglieri, la macchina politica si muoverà secondo passaggi istituzionali ben precisi:

La convocazione della prima seduta: il sindaco Cannizzaro fisserà la data per il primo Consiglio comunale ufficiale della nuova era.

il sindaco Cannizzaro fisserà la data per il primo Consiglio comunale ufficiale della nuova era. Il giuramento e la Giunta: il primo cittadino presterà il giuramento solenne e, in quella stessa occasione, dovrebbe comunicare i nomi degli assessori che comporranno la sua squadra di governo.

il primo cittadino presterà il giuramento solenne e, in quella stessa occasione, dovrebbe comunicare i nomi degli assessori che comporranno la sua squadra di governo. L’elezione del Presidente del Consiglio.

Reggio Calabria ha vissuto una lunga transizione dalle urne a Palazzo San Giorgio; con la proclamazione degli eletti, i giochi di equilibrio finiscono e inizia ufficialmente il mandato della nuova classe dirigente.