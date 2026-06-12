Reggio, la Nave Scuola Palinuro approda al porto: visite aperte – FOTO

Nella giornata del 12 giugno 2026 la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare approderà nel porto di Reggio Calabria dove resterà in sosta fino al prossimo 16 giugno.

L’Unità è attualmente impegnata nella Campagna d’Istruzione a favore degli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia.

Durante la sosta a Reggio Calabria, la popolazione potrà visitare nave Palinuro nei seguenti giorni:

venerdì 12 giugno dalle 16.00 alle 18.00;

sabato 13 e domenica 14 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Dopo la sosta in città, la nave goletta ripartirà in direzione Porto Santo Stefano.

Le caratteristiche della nave goletta

Nave Scuola Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo).

A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi).

La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq, distribuiti su quindici vele. L’altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana. Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero.

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Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando, invece al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno.