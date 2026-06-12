Reggio, la Nave Scuola Palinuro approda al porto: visite aperte – FOTO
L’Unità è attualmente impegnata nella Campagna d’Istruzione a favore degli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia
12 Giugno 2026 - 10:46 | Comunicato Stampa
Nella giornata del 12 giugno 2026 la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare approderà nel porto di Reggio Calabria dove resterà in sosta fino al prossimo 16 giugno.
L’Unità è attualmente impegnata nella Campagna d’Istruzione a favore degli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia.
Durante la sosta a Reggio Calabria, la popolazione potrà visitare nave Palinuro nei seguenti giorni:
- venerdì 12 giugno dalle 16.00 alle 18.00;
- sabato 13 e domenica 14 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Dopo la sosta in città, la nave goletta ripartirà in direzione Porto Santo Stefano.
Le caratteristiche della nave goletta
Nave Scuola Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo).
A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi).
La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq, distribuiti su quindici vele. L’altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana. Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero.
Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando, invece al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno.
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