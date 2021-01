Processo Rinascita-Scott, De Caprio: 'Punto di svolta verso la legalità'

Il presidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta, Antonio De Caprio entusiasta e fiducioso in merito all'apertura a Lamezia Terme del processo Rinascita-Scott.

Parte da questa premessa il presidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta, Antonio De Caprio, nell’augurare buon lavoro alle parti in causa, accusa e difesa, che oggi hanno preso parte alla prima udienza di “Rinascita-Scott” nella nuova aula bunker di Lamezia Terme.

"L’innocenza o la colpevolezza degli imputati verrà sancita da un giudice terzo, ed ovviamente non si può entrare nel merito delle contestazioni. Ma da parte mia - sottolinea De Caprio - non posso non evidenziare come questo processo rappresenti un momento importante per ristabilire i valori democratici e di legalità in un territorio per troppo tempo oppresso dal fenomeno mafioso".