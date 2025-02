Unindustria Calabria Giovani, Barreca conclude: quattro anni di innovazione e successi

Un bilancio di successi e sfide superate: dal convegno di Capri alle assemblee pubbliche regionali in un percorso di crescita per l’imprenditoria giovanile calabrese

Si chiude un importante capitolo per il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria con il termine del mandato di Umberto Barreca, presidente uscente, che, dopo quattro anni alla guida del movimento regionale, passerà il testimone il 7 febbraio 2025, in occasione dell’Assemblea Elettiva che si terrà a Catanzaro.

Un percorso di crescita e innovazione

Dalla guida del Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria nel 2019 alla presidenza regionale nel 2020, fino al prestigioso incarico di presidente del Mezzogiorno nel 2022: questi sono gli ultimi successi di un’esperienza lunga quindici anni all’interno del movimento.

Nel corso del suo ultimo mandato, Barreca ha saputo imprimere una forte spinta innovativa al Gruppo Giovani Imprenditori, rafforzando il network imprenditoriale e promuovendo iniziative di rilievo nazionale e internazionale.

Tra le attività più significative del quadriennio si ricordano:

L’organizzazione in qualità di Project Leader del Convegno nazionale di Capri , evento cardine del movimento Giovani Imprenditori.

, evento cardine del movimento Giovani Imprenditori. Le Assemblee Pubbliche tenutesi in diverse città calabresi, tra cui Identità a Reggio Calabria , Contaminazioni a Tropea e Generazioni in Movimento a Vibo Valentia .

tenutesi in diverse città calabresi, tra cui Identità a , Contaminazioni a e Generazioni in Movimento a . La presenza attiva nei contesti internazionali, come il Consiglio Centrale di Bruxelles .

. Le missioni a Borgo Egnazia e la partecipazione a Med in Italy a Palermo .

e la partecipazione a a . L’attenzione ai temi della transizione digitale e della sostenibilità , con eventi come Digital Transformation a Crotone e Transizione 5.0 a Catanzaro .

e della , con eventi come Digital Transformation a e Transizione 5.0 a . L’organizzazione di incontri formativi e di networking, tra cui la tappa nazionale di Quale Impresa Café presso il Castello di Corigliano Calabro e il focus sulla ZES a Reggio Calabria.

Il valore del mandato di Barreca

“La presidenza del movimento Giovani Imprenditori non è solo un incarico, ma un’esperienza che lascia un segno profondo” – dichiara Barreca. “Abbiamo affrontato sfide, creato opportunità e costruito un network che continuerà a crescere con il tempo. È stato un percorso che mi ha formato non solo professionalmente, ma anche personalmente.” “Ho avuto l’onore di conoscere persone straordinarie, con cui ho condiviso viaggi, progetti e momenti indimenticabili. Il nostro impegno è stato, a volte, frainteso da chi non ha vissuto questo percorso, ma la verità è che dietro ogni evento, ogni confronto, ci sono stati sacrificio, dedizione e la volontà di fare la differenza.”

Uno sguardo al futuro

L’esperienza in Confindustria per Barreca non si concluderà qui: continuerà a contribuire attivamente come presidente della sezione Meccanica e Impianti di Reggio Calabria e come membro della Commissione nazionale Ambiente e Sostenibilità.