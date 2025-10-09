Freedom Flotilla, a bordo anche un calabrese. L’appello di USB: ‘Libertà per tutti gli ostaggi’ – VIDEO

L'attivista è detenuto dalle autorità dello Stato di Israele, ma non si hanno sue notizie. L'USB Calabria: "Cresce la preoccupazione per la sua incolumità"

L’Unione Sindacale di Base Calabria (USB Calabria) esprime profonda preoccupazione per la sorte di Vincenzo Fullone, attivista calabrese di Mirto Crosia, detenuto da alcuni giorni dalle autorità dello Stato di Israele.

Vincenzo era imbarcato insieme a personale sanitario e attivisti internazionali sulla nave della Freedom Flotilla Coalition e del progetto “Thousand Madleens to Gaza”, diretti verso la Striscia di Gaza per portare medicinali e solidarietà concreta al popolo palestinese.

Leggi anche

L’appello di USB Calabria per la liberazione di Vincenzo Fullone

Vincenzo è un compagno conosciuto e stimato, impegnato da sempre in prima persona nelle battaglie per la libertà e la giustizia del popolo palestinese.

Fino a pochi giorni fa aveva partecipato alle mobilitazioni di Cosenza al fianco dell’Unione Sindacale di Base, con la generosità e la determinazione che lo contraddistinguono.

Oggi non si hanno sue notizie, e cresce la preoccupazione per la sua incolumità. Vincenzo aveva già operato a Gaza e, per questo, è con ogni probabilità divenuto un bersaglio dell’esercito israeliano.

La richiesta di intervento delle istituzioni

USB Calabria si unisce all’appello del coordinamento dei comitati calabresi per la Palestina e della sindaca di Mirto Crosia, già mobilitati per chiedere la sua liberazione, e sollecita un intervento immediato delle istituzioni calabresi e nazionali.

L’organizzazione sindacale chiede al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, ai consiglieri regionali e ai parlamentari calabresi di tutti gli schieramenti politici di adoperarsi per la liberazione immediata di Vincenzo Fullone e per la tutela di tutti gli attivisti italiani impegnati in missioni umanitarie verso Gaza.