Calabria, i Vigili del Fuoco salvano una famiglia di gatti – FOTO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, 22 febbraio, in via G. D’annunzio a Briatico per il recupero di una gatta con i suoi due gattini che erano saliti su un albero e non riuscivano a scendere.

A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco è stata una persona residente nella zona accortasi della presenza dei felini che già da ieri non riuscivano a scendere dall’albero di alto fusto su cui erano saliti.

Da qui l’intervento dei vigili del fuoco del Fuoco del distaccamento portuale di Vibo Marina che, con l’ausilio dell’Autoscala giunta dal Comando Provinciale di Vibo Valentia, hanno agevolato la discesa dei tre gatti.