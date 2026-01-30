Nuova SS106 e maxi lotti della Jonica: a Webuild contratto per 531mln

Webuild si è aggiudicata il contratto da 531 milioni di euro per la realizzazione del Lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica, una delle arterie stradali più strategiche della Calabria , nel tratto compreso tra il viadotto Coserie e lo svincolo di Corigliano Ovest. Il progetto rafforza il ruolo di Webuild nello sviluppo delle infrastrutture strategiche del Sud Italia: con la sua aggiudicazione diventano 20 i progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, isole comprese, per un valore complessivo aggiudicato che sale a circa 16 miliardi di euro. L’iniziativa sta dando occupazione a 9.500 persone, tra diretti e di terzi, con 7.500 fornitori diretti coinvolti da inizio lavori.

Dettagli tecnici e impatto occupazionale

Il nuovo lotto della Strada Statale 106 Jonica, commissionato da Anas , prevede circa 17 km di nuova strada statale, con opere di elevata complessità ingegneristica tra cui 15 viadotti e 3 cavalcavia, per un totale di 3 km, e una galleria artificiale a doppia canna di 1,4 km. Per l’esecuzione dei lavori, si prevede saranno occupate fino a circa 500 persone, tra personale diretto e di terzi, puntando anche alla valorizzazione del patrimonio di competenze ed esperienze maturate nell’ambito della realizzazione del Terzo Megalotto della SS106 Jonica, dove Webuild è già operativa.

Durante la costruzione, è prevista l’adozione di tecnologie per potenziare la sicurezza sul lavoro, ridurre l’impatto ambientale delle attività, garantire il risparmio idrico ed energetico, e favorire la gestione digitale del cantiere. È prevista inoltre la messa in opera di un sistema di monitoraggio strutturale dell’infrastruttura una volta entrata in esercizio.

Lo stato dei lavori sulla Jonica e il raddoppio ferroviario

Sulla Strada Statale 106 Jonica Webuild realizzerà complessivamente circa 55 km della nuova arteria stradale. I lavori del Terzo Megalotto , che rappresenta il principale intervento previsto lungo la tratta calabrese e contribuirà a collegare i litorali jonici di Calabria, Basilicata e Puglia, hanno raggiunto circa l’80% di avanzamento complessivo.

Per la realizzazione del progetto ad oggi sono impiegate circa 1.200 persone, tra personale diretto e di terzi, con il coinvolgimento da inizio lavori di una filiera produttiva di oltre 880 imprese, di cui il 45% calabresi. In Calabria, Webuild si è recentemente aggiudicata anche il raddoppio Paola-Cosenza sulla linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, commissionato da RFI, per cui si prevede la realizzazione di oltre 22 km di nuova linea, inclusa la Galleria Santomarco , opera principale, che si estenderà per 15 km.