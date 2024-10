Calabria zona rossa, Marcianò: ‘Non si uccide per proteggere’

La decisione, da parte del Governo, di istituire la zona rossa in Calabria non trova l’approvazione praticamente di nessuno. Sarà per i numeri, sarà per l’economia precaria che contraddistingue la regione meridionale, sarà perché limitare la libertà della persone non è mai una decisione molto popolare.

Sulla questione si è espressa anche Angela Marcianò, consigliere comunale di Reggio Calabria al momento sospesa.

“La chiusura non è la soluzione”

In un post su Facebook, la già candidato sindaco ha scritto:

“Una Regione svilita dalla cattiva politica non può essere “protetta” uccidendone definitivamente il tessuto economico e sociale. La chiusura precauzionale della Calabria non è giustificata dal numero dei contagi in aumento. Pertanto non ci serve un’altra parentesi di immobilismo forzato e suicida. La chiusura è una soluzione peggiore del male perché non è una soluzione. Il Governo intervenga subito con aiuti mirati e concreti a partire dall’adeguamento delle nostre strutture sanitarie”.

