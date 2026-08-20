Calanna torna al Medioevo: la rievocazione dedicata a Nicola di Mesa e Ruggero II d’Altavilla

Un corteo storico accompagnato dal ritmo dei tamburi, spettacoli di fuoco, giocoleria e un villaggio medievale per raccontare l’incontro tra la storia di Calanna e quella normanna

Sabato 22 agosto 2026, a partire dalle ore 18:00, il borgo di Calanna compirà un suggestivo viaggio nel tempo con la Rievocazione Medievale “La storia, il potere, il destino”, dedicata al racconto dell’incontro tra Nicola di Mesa e Ruggero II d’Altavilla.

Un viaggio nella Calanna medievale

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e l’identità culturale del territorio attraverso una rappresentazione capace di coinvolgere l’intero paese. Figuranti in abiti d’epoca, nobili, cavalieri, monaci, artigiani e popolani accompagneranno il pubblico all’interno di una Calanna medievale, ricreata tra le vie, le piazze e l’area archeologica del borgo.

Il corteo storico da Piazza Botteghe Artigiane

Il programma prenderà il via alle ore 18:00 da Piazza Botteghe Artigiane, punto di raduno e partenza del corteo storico. La sfilata, scandita dal ritmo solenne dei tamburi, attraverserà il centro abitato fino a raggiungere Piazza Sinicropi, dove il pubblico assisterà a uno spettacolo di giocoleria.

Il villaggio medievale nell’area archeologica

Il viaggio proseguirà verso il Belvedere e l’area archeologica, che per l’occasione ospiterà il villaggio medievale. Qui i visitatori potranno incontrare personaggi e mestieri del tempo, ascoltare racconti, cimentarsi in prove di abilità e riscoprire alcuni aspetti della vita quotidiana medievale.

Le attività dedicate alla vita medievale

Nel villaggio saranno proposte attività dedicate alla scrittura con la penna d’oca, all’arte del mosaico, alla memoria religiosa e all’addestramento cavalleresco, con giochi come il tiro con le freccette, i birilli, le ciappe e il lancio degli anelli.

Ad accompagnare la manifestazione saranno il suono dei tamburi, gli spettacoli di fuoco, la giocoleria e diversi momenti narrativi, pensati per coinvolgere adulti e bambini.

Il “Passaporto del Viandante”

Una delle novità sarà il “Passaporto del Viandante”, consegnato all’ingresso del villaggio. I partecipanti potranno attraversare le diverse tappe, superare le prove e raccogliere un timbro presso ogni postazione. Al termine del percorso, chi avrà completato il passaporto riceverà la simbolica Moneta del Viandante, diventando “Custode della memoria di Calanna”.

La storia come esperienza viva e partecipata

La manifestazione intende trasformare la storia in un’esperienza viva e partecipata, mettendo in relazione patrimonio, comunità e territorio. Non una semplice rappresentazione da osservare, ma un racconto nel quale ogni visitatore potrà entrare e diventare protagonista.

L’organizzazione dell’evento

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Calanna, in collaborazione con il Comune di Calanna e il GAL BATIR, con il patrocinio dell’Ente Pro Loco Italiane Calabria.

L’appuntamento è per sabato 22 agosto 2026, alle ore 18:00, a Calanna.

Sabato 22 agosto 2026, a partire dalle ore 18:00, il borgo di Calanna compirà un suggestivo viaggio nel tempo con la Rievocazione Medievale “La storia, il potere, il destino”, dedicata al racconto dell’incontro tra Nicola di Mesa e Ruggero II d’Altavilla.

Un viaggio nella Calanna medievale

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e l’identità culturale del territorio attraverso una rappresentazione capace di coinvolgere l’intero paese. Figuranti in abiti d’epoca, nobili, cavalieri, monaci, artigiani e popolani accompagneranno il pubblico all’interno di una Calanna medievale, ricreata tra le vie, le piazze e l’area archeologica del borgo.

Il corteo storico da Piazza Botteghe Artigiane

Il programma prenderà il via alle ore 18:00 da Piazza Botteghe Artigiane, punto di raduno e partenza del corteo storico. La sfilata, scandita dal ritmo solenne dei tamburi, attraverserà il centro abitato fino a raggiungere Piazza Sinicropi, dove il pubblico assisterà a uno spettacolo di giocoleria.

Il villaggio medievale nell’area archeologica

Il viaggio proseguirà verso il Belvedere e l’area archeologica, che per l’occasione ospiterà il villaggio medievale. Qui i visitatori potranno incontrare personaggi e mestieri del tempo, ascoltare racconti, cimentarsi in prove di abilità e riscoprire alcuni aspetti della vita quotidiana medievale.

Le attività dedicate alla vita medievale

Nel villaggio saranno proposte attività dedicate alla scrittura con la penna d’oca, all’arte del mosaico, alla memoria religiosa e all’addestramento cavalleresco, con giochi come il tiro con le freccette, i birilli, le ciappe e il lancio degli anelli.

Ad accompagnare la manifestazione saranno il suono dei tamburi, gli spettacoli di fuoco, la giocoleria e diversi momenti narrativi, pensati per coinvolgere adulti e bambini.

Il “Passaporto del Viandante”

Una delle novità sarà il “Passaporto del Viandante”, consegnato all’ingresso del villaggio. I partecipanti potranno attraversare le diverse tappe, superare le prove e raccogliere un timbro presso ogni postazione. Al termine del percorso, chi avrà completato il passaporto riceverà la simbolica Moneta del Viandante, diventando “Custode della memoria di Calanna”.

La storia come esperienza viva e partecipata

La manifestazione intende trasformare la storia in un’esperienza viva e partecipata, mettendo in relazione patrimonio, comunità e territorio. Non una semplice rappresentazione da osservare, ma un racconto nel quale ogni visitatore potrà entrare e diventare protagonista.

L’organizzazione dell’evento

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Calanna, in collaborazione con il Comune di Calanna e il GAL BATIR, con il patrocinio dell’Ente Pro Loco Italiane Calabria.

L’appuntamento è per sabato 22 agosto 2026, alle ore 18:00, a Calanna.