Aggressioni al personale sui treni, AVS Calabria: ‘Le istituzioni convochino un tavolo sicurezza’

"Un capotreno è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. È emergenza sociale e lavorativa". L'appello di AVS Calabria

L’ennesimo grave episodio di violenza avvenuto lo scorso 17 agosto a bordo del treno 6579 Paola – Lamezia Terme Centrale, dove un Capotreno è stato oggetto di pesanti minacce ed è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, segna un punto di non ritorno per la sicurezza nei trasporti della nostra regione.

Quanto accaduto segue di appena una settimana l’aggressione del 10 agosto a Castiglione Cosentino ai danni di un’altra Capotreno, colpita con schiaffi al volto da un viaggiatore sprovvisto di biglietto. Due eventi gravissimi in pochissimi giorni che dimostrano come la situazione a bordo dei convogli regionali e nelle stazioni calabresi stia precipitando in una vera e propria emergenza sociale e lavorativa.

“Esprimiamo la nostra totale, profonda e incondizionata solidarietà ai due lavoratori colpiti e a tutto il personale del gruppo FS che ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale in condizioni di crescente vulnerabilità”

dichiara Sinistra Italiana Calabria – AVS.

“Non spetta alla politica indicare le singole soluzioni tecniche od organizzative: questo è un dovere preciso e non rinviabile del datore di lavoro e dei vertici aziendali, che devono garantire l’incolumità dei propri dipendenti e degli utenti”.

Ciò che la politica ha l’obbligo di fare è chiamare lo Stato a fare la propria parte. Non è ammissibile che i treni e le stazioni vengano lasciati al degrado o all’abbandono, esponendo chi lavora al frontline a costanti rischi di aggressione verbale e fisica.

Per queste ragioni, AVS – Sinistra Italiana chiede con forza:

L’immediata convocazione di un Tavolo Tecnico sulla Sicurezza Ferroviaria coordinato dalle Prefetture calabresi e dal Ministero competente, per analizzare le cause di questa escalation di violenza e individuare le criticità strutturali del territorio.

coordinato dalle Prefetture calabresi e dal Ministero competente, per analizzare le cause di questa escalation di violenza e individuare le criticità strutturali del territorio. L’attivazione prioritaria degli Organi dello Stato preposti all’ordine pubblico, a partire dal potenziamento della Polizia Ferroviaria e dei presidi nelle stazioni e sui convogli maggiormente a rischio.

e dei presidi nelle stazioni e sui convogli maggiormente a rischio. La piena e rigorosa applicazione delle tutele previste dalla legge per la salute e la sicurezza sul lavoro, affinché non si debbano più registrare infortuni derivanti da atti di violenza contro il personale.

La sicurezza di chi lavora è un diritto fondamentale e costituzionale: le Istituzioni e l’Azienda facciano ciascuna la propria parte senza ulteriori indugi.

Sinistra Italiana – AVS Calabria