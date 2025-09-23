Calcio a 5: alla Cadi Antincendi Futura non basta una tripletta di Pizetta

A pochi giorni dall’esordio in campionato, il team dei mister Martino e Honorio disputa un ottimo test al PalaDel Mauro contro la Sandro Abate compagine che milita in serie A. Tripletta di Pizetta per la Futura.

I segnali in vista dell’esordio in campionato sono molto positivi. Inizia così la settimana decisiva per la Cadi Antincendi Futura, che sabato 27 settembre, alle ore 18:30 al Palattinà, affronterà il suo primo impegno ufficiale contro la Canicattì Futsal in A2 Elite.

In preparazione al campionato, la squadra ha disputato un’altissima prova in un’amichevole di prestigio sul campo della Sandro Abate Avellino (squadra militante in Serie A), terminata con il punteggio di 4-3 per i padroni di casa.

La Cadi Antincendi Futura intende ringraziare la Sandro Abate per la grandissima ospitalità .

Dopo il successo e la qualificazione in Coppa della Divisione, lo staff tecnico ha potuto ritrovare in squadra Pizetta, Parisi e Vitinho. Proprio Eriel Pizetta è stato il grande protagonista della partita, portando in vantaggio per due volte la Cadi Antincendi Futura e firmando anche la terza rete del club gialloblù. Il primo tempo si è così concluso sull’1-1, dopo il momentaneo pareggio degli irpini.

Tante indicazioni positive per i giovani Pedro Mendes, Alessandro Squillaci, Giardiniere e Melito.

Nella seconda frazione di gioco, è stata ancora una volta la firma di Pizetta a riportare in vantaggio la formazione ospite. La Sandro Abate, tuttavia, ha impresso una svolta alla gara: grazie ai gol Dimas, Salas e a una doppietta di Lollo Suazo, la squadra di casa ha ribaltato il risultato, chiudendo la partita sul 4-3.

Quello di Avellino è stato un test pregevole e di alto livello per la Cadi Antincendi Futura, che ha fornito indicazioni preziose ai mister Martino e Honorio.