Calcio a 5, Cadi Antincendi Futura, Honorio: ‘Sabato non si può sbagliare’

Manca solo un passo. Poi sarà gloria o delusione. Sabato alle ore 15, al Palattinà, la Cadi Antincendi Futura gioca la partita più importante della stagione: contro il Giovinazzo Futsal, in palio c’è la qualificazione diretta ai playoff per la massima serie.

E il condottiero gialloblu, Humberto Honorio, non usa mezzi termini.

“Non possiamo sbagliare“, dice con il ghiaccio nelle vene e il fuoco negli occhi. “Dobbiamo fare una partita lucida, molto attenta, senza lasciare niente al caso. Come sempre, daremo il 100% su ogni pallone, a ogni minuto, per provare a vincere a tutti i costi“.

“Stiamo bene, stiamo lavorando con quella testa lì“, spiega il leggendario calcettista di origini brasiliani con trascorsi nella nazionale italiana. “La differenza rispetto all’anno scorso è che quest’anno dipende solo da noi. Non dobbiamo guardare gli altri. Solo noi stessi“.

Domenica scorsa, contro il Sulmona, c’è stato spazio anche per un lampo di genio: la giocata fantastica di Honorio che ha servito a Simone Minnella un assist da manuale. Ma il risultato? Un pareggio che sa di promessa. “È stata una partita un po’ strana, un po’ atipica“, ammette Honorio. “Forse perché sapevamo di avere già la qualificazione a portata di mano. Alla fine, il pareggio è anche giusto. È stata una bella partita contro una grande squadra. Ma ora testa al Giovinazzo. Una squadra dal percorso simile, con le stesse identiche motivazioni. “Loro vogliono i playoff a tutti i costi“, avverte Honorio. “Ma noi abbiamo una fame… sarà una partita divertente, bella, emozionante“.

Per trasformare la tensione in spettacolo e il campo in un fortino, la società ha lanciato un messaggio chiaro ai tifosi di Lazzaro e Motta San Giovanni: indossate il giallo. Le regole sono semplici ma decisive: gli abbonati entrano gratis solo se indossano una maglia gialla. I tifosi non abbonati pagano il biglietto al prezzo ordinario, ma se si presentano con una t-shirt gialla, entrano gratuitamente fino a esaurimento posti. Inoltre, la società ha aperto nuovi posti nella curva dietro la porta lato mare, per accogliere più gente possibile. “Vogliamo colorare oggi più che mai il Palattinà“, -scrive la nota ufficiale precedente. L’invito è a trasformare il palazzetto in un mare giallo, caldo, rumoroso, decisivo.

Honorio lancia l’appello finale, diretto, senza filtri: “Li aspettiamo ancora più numerosi, tutti vestiti di giallo. Abbiamo bisogno della loro forza. Sarà una partita tesa, tirata, ma con il pubblico dalla nostra parte possiamo farcela“. E sul rapporto speciale con il co-tecnico, Tonino Martino che lo loda sempre definendolo “immortale”, Honorio sorride e scarica i complimenti: “È tutto merito suo alla fine. Io provo a dare il mio contributo dentro il campo, ma fa tutto lui da fuori“.