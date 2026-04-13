Calcio a 5, Cadi Antincendi Futura: ‘Tutti insieme, tutti in giallo’

In occasione della decisiva sfida in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 15, da giocarsi al Palattinà contro il Giovinazzo Futsal, sfida utile per l’accesso diretto ai playoff per la massima serie, la Cadi Antincendi Futura comunica che restano invariati gli accessi su abbonamento già sottoscritto ma con una importante condizione. La novità è che, gli abbonati, per avere accesso gratuito al Palasport dovranno indossare una t-shirt gialla.

Il prezzo del biglietto per assistere alla gara, inoltre, rimane invariato, ma se il tifoso della Cadi Antincendi Futura indosserà una maglia gialla entrerà gratuitamente, fino a esaurimento posti.

La “società ha predisposto, altresì, nuovi posti nella curva posizionata dietro la porta “lato-mare”.

Vogliamo – insieme ai nostri splendidi tifosi – colorare oggi più che mai il Palattinà”, L’invito è quindi a indossare il giallo per sostenere la squadra nel match più importante della stagione e trasformare il palazzetto in un mare di passione e colore.