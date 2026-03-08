Calcio a 5 – Cadi Antincendi Futura, Scopelliti: ‘Vogliamo i play off’

Una prestazione da leader, condita con una doppietta pesantissima. Peppe Scopelliti, calcettista della Cadi Antincendi Futura, è stato il grande protagonista dell’ultimo turno di campionato che ha visto la sua squadra avere la meglio sulla Labovetro Cus Molise. Una vittoria sofferta, costruita con i denti, proprio come piace a lui.

Scopelliti ha raccontato le emozioni di una serata intensa: “È stata una partita bella e intensa. Loro, nonostante le assenze importanti come Suazo e Joasinho, non hanno mai mollato. Ci hanno messo il cuore, e questo rende ancora più meritata la nostra vittoria“.

Il successo, però, non è arrivato per caso. La Cadi Antincendi Futura ha dovuto sporcarsi le mani contro un avversario ostico e affamato di punti salvezza. “Non era facile perché il Cus Molise è una squadra che deve fare punti e sapevamo che sarebbe venuta qui a fare “battaglia””. Noi abbiamo fatto la nostra gara, imponendo il nostro gioco dal primo minuto. Loro sono una squadra fisica che mette in difficoltà tutti, ma alla fine siamo riusciti a sbloccarla e abbiamo meritato“.

La doppietta personale è un dato significativo, ma per Scopelliti conta soprattutto la reazione del gruppo in un momento in cui la gara si era messa in salita, anche a causa di qualche episodio arbitrale dubbio. “Queste partite sono così. Loro vengono qui e aspettano bassi il nostro errore. Noi dovevamo essere attenti, cercare di non sbagliare per non subire contropiedi. I fischi? Ogni gara ce ne sono da una parte e dall’altra, non ci pensiamo L’importante è che siamo stati bravi a ribaltarla“.

Nel coro dei meriti, Scopelliti non dimentica i compagni: “Siamo stati bravi tutti. Jean Cividini, il nostro capitano, per esempio, ha fatto un assist importante per Simone Minnella, giocando con la testa sulla partita. Oggi mancava Kadu, che vuoi o non vuoi è una delle rivelazioni del campionato, ma abbiamo messo in campo la grinta giusta“.

Con questa vittoria, la corsa play-off si fa sempre più calda. Il messaggio dello spogliatoio è chiaro: “Il mister Tonino martino ci dice sempre che dobbiamo dare il 100% in base alle nostre caratteristiche. Quando lo facciamo, possiamo fare buone gare. La corsa è apertissima, si giocherà punto a punto fino all’ultima giornata. Noi cercheremo di vendere cara la pelle in ogni partita per farci trovare pronti“.

Infine, uno sguardo al futuro e al settore giovanile, di cui Scopelliti è una sorta di termometro considerando che riveste il ruolo di Mister sia nell’Under 19 che nell’Under 17, entrambe in vetta nei rispettivi campionati. “Nonostante la sconfitta delle giovanili contro la quotata Meta Catania in Coppa Italia, in una sfida secca in casa loro, abbiamo assoluta fiducia nel progetto. Per noi la cosa fondamentale è il percorso di crescita di questi ragazzi. L’obiettivo è portare in prima squadra giocatori con qualità tecniche, tattiche e soprattutto valori umani giusti. La partita con la Meta ci servirà per imparare. Prenderemo ciò che è stato brutto e ciò che è stato buono, e da domenica contro la Pirossigeno Cosenza saremo pronti a rialzarci“.