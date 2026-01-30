Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura Under 17 si impone in trasferta

Continua la marcia della Cadi Antincendi Futura in formato Under 17.

Vittoria sul campo della Xenium ad Arghillà. Fattore campo forte, terreno di gioco all’aperto e bravi, i giallo-blu nell’adattarsi, senza scomporsi più di tanto e giocare una gara tosta mantenendo sempre il pallino del gioco.

Tante parate del portiere avversario. 3-1 al termine del primo tempo con Calandruccio in gol per i locali, Pavone, Romeo e Aiello per i giallo-blu.

Bene tutto il gruppo di Mister Scopelliti, nessuno escluso.

La chiude Valentino Actis nel secondo tempo.

Bene anche Crea e Scopelliti.

Il 9 febbraio, sfida ancora una volta in trasferta in casa della Ludos.

Imbattuti e in viaggio verso l’obiettivo continuando a lavorare sodo.

Il tabellino

Xenium-Cadi Antincendi Futura 1-4

(Pavone, Romeo, Aiello, Actis)