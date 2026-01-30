Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura Under 17 si impone in trasferta
Imbattuti e in viaggio verso l’obiettivo continuando a lavorare sodo
30 Gennaio 2026 - 10:40 | Comunicato
Continua la marcia della Cadi Antincendi Futura in formato Under 17.
Vittoria sul campo della Xenium ad Arghillà. Fattore campo forte, terreno di gioco all’aperto e bravi, i giallo-blu nell’adattarsi, senza scomporsi più di tanto e giocare una gara tosta mantenendo sempre il pallino del gioco.
Tante parate del portiere avversario. 3-1 al termine del primo tempo con Calandruccio in gol per i locali, Pavone, Romeo e Aiello per i giallo-blu.
Bene tutto il gruppo di Mister Scopelliti, nessuno escluso.
La chiude Valentino Actis nel secondo tempo.
Bene anche Crea e Scopelliti.
Il 9 febbraio, sfida ancora una volta in trasferta in casa della Ludos.
Il tabellino
Xenium-Cadi Antincendi Futura 1-4
(Pavone, Romeo, Aiello, Actis)