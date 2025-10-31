Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura scende in campo questa sera

Impegni ravvicinati, voglia di vincere, di rialzarsi dopo la sconfitta di Pescara e riprendere la marcia.

Tutto questo, nonostante, infortuni a raffica e tante sfortune. Le indicazioni viste nella gara di Coppa della Divisione giocata in casa contro la Pirossigeno Cosenza, team di Serie A, sono più che incoraggianti.

Alle ore 19::30 del 31 ottobre al Palattinà arriva il forte Itria. Operazione aggancio per la preparata formazione di Mister Bruno. Davi Garcia Segovia è partito carichissimo ed ha già ben 10 gol realizzati.

5 per il rientrante bomber Fanelli.

Blocco degli italiani confermato, il gruppo che ha sfiorato il Playoff nella passata stagione:Palazzo in porta,Ricci,Punzi,D’Aversa.E’ rientrato anche William Foppa.Out Laddomada.

Il prossimo avversario ha vinto in casa del Melilli ed in casa con l’Italpol Roma e perso con Giovinazzo,Sulmona e Taranto ed hanno 6 punti contro i nove della Cadi Antincendi Futura.

I Mister Martino ed Honorio fanno i conti: la situazione è davvero complicata con una sommatoria di infortunati davvero da record.

Ritornerà Alessandro Squillaci che scalpita per fare bene.Classica diretta a partire dalle ore 19.30 sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5 con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Davide Zingariello e Marco Lupo di Palermo con Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme al cronometro.