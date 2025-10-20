Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura a valanga sull’Acri

Una prova di forza assoluta. I ragazzi della Cadi Antincendi Futura di Mister D’Arrigo hanno vinto sul campo la Città di Acri, imponendosi con un netto ed eloquente 2-15 in una trasferta che parla chiaro sulla mentalità del gruppo fin dalla prima giornata.

Dopo la vittoria a tavolino della scorsa domenica contro la Nausicaa, la squadra gialloblu ha esploso tutta la sua carica realizzativa, forse con un occhio alla scorsa stagione, quando la differenza reti fu decisiva per il fattore campo nella finalissima (poi comunque vinta contro la Pirossigeno Cosenza). L’intenzione di quest’anno è non lasciare nulla al caso e strabiliare fin dall’inizio.La partita è stata un monologo offensivo della Futura di Mister D’Arrigo, guidato da Alessandro Squillaci, autore di una cinquina personale che ha spezzato sin da subito qualsiasi resistenza avversaria. Al suo fianco, una serie di giocatori hanno imbeccato il tabellino dei marcatori: Turiano, Cagnolo, Romeo, Torrini, Ielo, il portiere Ramondino e Zagari. Attendendo un ritorno importante quello del capitano Gabriele Squillaci, a dare ulteriore qualità e leadership. La partita è stata anche l’occasione per alcuni esordi: ha debuttato tra i pali il giovane portiere classe 2010 De Lorenzo, mentre ha visto il suo primo minuto in campionato anche Pavone, classe 2009. A suggellare una giornata già perfetta, le reti di Turiano e Romeo, che hanno così celebrato il loro gol con i pari età.

La macchina Futura non si ferma. Il prossimo turno è già in programma il 26 ottobre, ancora in trasferta e ancora alle ore 11, contro la Maestrelli. La splendida vittoria della formazione Under, accompagnata per l’occasione dal dirigente Maggio, fa inoltre eco al successo della formazione A2 Elite, strabiliante contro la New Taranto. Alla sua prima uscita stagionale, la Futura lancia un segnale forte e chiaro a tutto il campionato Under 19, dove è campione in carica da due anni consecutivi.

Il tabellino

Città di Acri-Cadi Antincendi Futura 2-15

(Turiano, Cagnolo, Ale Squillaci, Cagnolo,Romeo, Ale Squillaci, Torrini, Ielo, Ramondino, Zagari, Squillaci, Ale Squillaci, Romeo).