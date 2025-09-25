Calcio a 5, Cadi Antincendi Futura: ingaggiato Arcudi

La Cadi Antincendi Futura continua a costruire la sua rosa per la prossima stagione e si prepara anche al primo impegno in campionato dell’anno, sabato alle ore 18.30 in casa contro il fortissimo Futsal Canicattì.

Annunciato l’ingaggio di Antonio Arcudi, calcettista di temperamento e grinta, classe 1994. Un colpo di mercato che unisce esperienza e grande motivazione, come hanno rivelato le prime parole del giocatore in giallo-blu.

Arcudi, un giocatore con trascorsi in Serie B e C1 con la Mestrelli, arriva alla squadra più rappresentativa del calcio a 5 dell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria rispondendo alla chiamata del Mister Tonino Martino. “La Cadi è la Cadi– ha esordito Arcudi con un sorriso – è la squadra più rappresentativa del calcio a 5 dalle nostre parti. Una volta arrivata la chiamata del mister Tonino Martino, non potevo redimermi ed è una buona occasione per me per rimettermi in gioco dopo vari infortuni”.

L’ingaggio, quindi, rappresenta per il giocatore un’importante occasione di rinascita sportiva dopo un periodo difficile. “Il mio obiettivo intanto è riuscire a mettere minuti nelle gambe dopo 3 anni di infortuni e riuscire a entrare in un gruppo già pronto e formato come quello della squadra che c’è quest’anno”.

Proprio il gruppo è il primo aspetto che ha colpito positivamente il nuovo arrivato nei primissimi giorni di allenamento. “Benissimo, benissimo. Mi sto trovando bene con i nuovi compagni – ha affermato – pure con i personaggi del gruppo che tutto sono tranne personaggi all’interno, tutta gente per bene, pronta ad aiutarmi”.

Una integrazione che avverrà senza fretta, seguendo le precise indicazioni dei Mister Honorio e Martino “I Mister mi hanno detto di stare calmo, di affiancarmi ai giocatori più esperti che mi aiuteranno sia nel percorso di crescita sia all’interno che dello spogliatoio che poi nel campo”.

L’arrivo di Antonio Arcudi porta in seno alla Cadi Antincendi Futura non solo le sue qualità di marcatore puro, ma anche quella grinta e quell’esperienza maturata che possono rivelarsi preziose per le ambizioni della squadra. Un tassello che, con umiltà e determinazione, punta a contribuire al successo del progetto giallo-blu.