Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura punta a proseguire la striscia positiva

Dieci giornate al termine della stagione regolare in A2 Elite. Rush finale in corso.

La Cadi Antincendi Futura ha il morale a mille.

Campioni di Calabria Under 19, in volo da imbattuti in Under 17 ma soprattutto rilanciati alla grandissima in prima squadra, con una maxi vittoria contro la quotata S.s. Lazio ed un volo nel ranking fino al terzo posto.

Oggi i ragazzi di Tonino Martino e Humberto Honorio vogliono provare a fare ancora di più.

Il 15 novembre al Palattinà, fu impresa per i giallo-blu con un 4-2 galattico che fermò la capolista.

Era l’ottava giornata ed i gol di Pizetta, Kadu e Falcone illuminarono tutto l’ambiente Futura.

Una settimana fa, invece, Capitan Cividini e soci, hanno sfiorato il colpaccio in Coppa Italia, cedendo solo al secondo tempo supplementare in casa dei sanniti.

Lo scenario, sarà ancora il Palatedeschi:47 punti per la capolista, 39 per una Cadi Antincendi che sta vivendo un momento di forma e risultati eccezionale.

Benevento è una corazzata: per mister Scarpitti (serie A e A2 sempre) un roster di fuori categoria: Montefalcone e Pozzo sono portieri di categoria superiore.

E poi gli ex serie A Rafinha e Renoldi e soprattutto “mago” Abdala. C’è Volonnino, De Crescenzo gli italiani insieme a bomber Caruso, spesso nel giro della nazionale. Luquinhas e Zonta completano i “formati”. Rispetto alla gara di campionato ci sono anche Rosato, ex Itria e Cosenza, e Salas, fortissimo nazionale paraguaiano con tantissimi anni in massima serie.

Calcio d’inizio venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 con classica diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Arbitrano i signori Antonio Carnazza di Taranto, Gianluigi Squilletti di Campobasso con Emilio Viviani di Nocera Inferiore al cronometro.