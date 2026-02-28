Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura cede il passo alla capolista

Venerdì sera duro per la Cadi Antincendi Futura che si ferma in casa della capolista.

Prova di forza per i sanniti che conquistano la sedicesima vittoria ed il cinquantesimo punto in classifica.

Serata sfortunata per gli ospiti,non spumeggianti così come in tutto l’ultimo periodo che ha proiettato il team al terzo posto in classifica .

Stop che ci può stare in casa della capolista con i giallo blu che non riescono a pungere così come era avvenuto nella gara di Coppa e nella vincente gara di andata.

I quintetti: Montefalcone in porta, Renoldi, Caruso, Abdala e Rafinha.

La Cadi Antincendi Futura risponde con Erisi, Pizetta, Scopelliti, Honorio e la novità Pedro Mendes.

Grande giocata di Pizetta che spacca il campo in due, il filtrante di Pedro non viene concretizzato.

Magia di Rafinha: tunnel sull’avversario e gol indiscutibilmente efficace al quinto minuto.

Uno scambio tra Falcone e Pizetta diventa pericoloso ma non arriva il calcio in porta.

Renoldi diventa pericoloso e trova l’ottima risposta di Parisi.

Grande occasione per Kadu, successivamente Pizetta. Occasionissima per Salas.

Legno del Benevento, realmente pericolosissimo.

Nel secondo tempo, è Renoldi a rendersi pericoloso. Guizzo di Pedro Mendes per pareggiarla, su fiondata di Scopelliti:è attento il portiere dei locali. Da calcio d’angolo, Marco Rosato s’inventa un gol da cineteca che sigla il 2-0. L’inerzia cambia: Salas usufrusce di un errore ospite e realizza il 3-0.

La Cadi si gioca la carta powerplay con Minnella aggiunto:bella occasione proprio per lui.

Caruso si procura un rigore che trasforma:è 4-0.

Ci provano Minnella prima e Pizetta successivamente ma i giochi sono già fatti.

Venerdì prossimo alle ore 19.30 la corsa PlayOff della Cadi Antincendi Futura affronterà il Cnl Cus Molise.