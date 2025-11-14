Calcio a 5: la Cadi Futura attesa dalla partitissima contro la capolista

Partitissima. Alle ore 19.30 di venerdì 14 novembre 2025 arriva la forte Benevento 5. I giallo-blu dei Mister Martino ed Honorio giocano contro la capolista. I campani, retrocessi dalla Serie A, hanno una voglia, a tratti spietata, di ritornarci.

7 su 7 in campionato per una squadra che non sta deludendo le aspettative e soprattutto i pronostici.

Per mister Scarpitti (serie A e A2 sempre) un roster di fuori categoria:

Montefalcone e Pozzo sono portieri di categoria superiore. E poi gli ex serie A Rafinha e Renoldi e soprattutto “mago” Abdala.

C’è Volonnino ,De Crescenzo gli italiani insieme a bomber Caruso , spesso nel giro della nazionale.

Luquinhas e Zonta completano i “formati”.

I giallo-blu hanno battuto l’altra favorita New Taranto, che insegue a sei punti dai campani, ancora imbattuti ed a punteggio pieno.

12 punti per la Cadi Antincendi che andrà a recuperare Torino dall’infortunio, avrà più minuti nelle gambe da Simone Minnella ed andrà a recuperare il Capitano Jean Carlos Cividini.

Non ci sarà il giovane Pedro Mendes che dovrà scontare un turno di squalifica ma, Pizetta e soci scalpitano per fare bene.

Arbitrano i signori Dario Pezzuto di Lecce, Amedeo Lacalamita di Bari con Alessandro Cartisano di Reggio Calabria al cronometro.