Calcio a 5: alla Cadi Antincendi Futura arriva Cambareri

Colpo molto interessante, di valore e prospettiva, per la Cadi Antincendi Futura.

Dalla Pirossigeno Cosenza di Serie A, è stato firmato Andrea Cambareri.

Giovane importante per il Futsal calabrese e non solo.

Ha trascinato ad una doppia finale regionale, proprio contro la Cadi Antincendi Futura il team rosso-blu, siglando gol a raffica proponendosi come una certezza del suo club.

Cambareri è un giocatore in crescita continua che proverà ad integrarsi sin da subito nel mondo Futura.

Ha già esordito in massima serie nel Futsal nazionale.

E’ già pronto alla sfida dell’ambiziosa Under 19 di Peppe Scopelliti e soprattutto al lavoro con la prima squadra dei Mister Honorio e Martino.

Cresciuto nella Villese, passato da un biennio ambizioso e formativo in rosso-blu, oggi, scalpita per fare bene con i colori della Cadi Antincendi Futura. Benvenuto Andrea !