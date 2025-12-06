Calcio a 5: la Cadi Futura vuole la continuità. Si riparte dal gol di Honorio

Sulle ali dell’entusiasmo e del gol di Humberto Honorio, ovvero una bella pagina della storia recente, da ricordare per sempre, della Cadi Antincendi Futura.

Dopo i tre gol, strappati al fulmicotone contro Soverato Futsal, i giallo-blu ritornano a giocare in trasferta, dove, cercano conferme e risultato.

Non sarà facile. Si gioca in Sicilia. In casa del Melilli.

Calcio d’inizio sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17:00 sul campo dei siciliani.

Classifica non brillante per i locali e necessità per la Cadi Antincendi di cercare continuità dí risultati.

Soli due punti in classifica frutto di due pareggi, due giornate fa contro l’Italpol di Roma ed alla quinta giornata sul campo della Cnl Cus Molise, ma

Di sicuro classifica non veritiera considerata la forza della squadra. Rispetto alla passata stagione è stato confermato il gruppo storico.

Gianino, Failla, Rizzo e Bocci sono i giocatori cardine accanto a tanti giovani.

Spampinato è in fase di recupero con l’ex Regalbuto Fichera in porta.

Tocca appunto capire quanto è “bugiarda” la classifica dei siciliani al momento penultima davanti solo al Mascalucia. Allena Everton.

Classica diretta sul Canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio. 5 a partire dalle ore 16,50. Arbitrano i signori Domenico Di Donato di Merano, Paolo Lorenzo Galanti di Pescara con Salvatore Pagano di Catania al cronometro.