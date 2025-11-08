Calcio a 5: Cadi Futura in campo con il lutto al braccio

Non sarà una gara come le altre. E le nostre sfide non saranno più le stesse senza il caro dirigente Enzo Iaria, prematuramente scomparso da qualche ora. Lutto al braccio e durissima trasferta a Roma.

Il Palatorrino di Roma sarà lo scenario della settima giornata.

Il tour de force della Cadi Antincendi Futura continua.

Sabato alle ore 18, I giallo-blu del Presidente Nino Mallamaci viaggeranno alla volta di Roma per giocare una classica a questi livelli.

Le due squadre si conoscono molto bene e duellano sin dai tempi del PlayOff per accedere in massima serie di qualche anno fa.(Memorabile il gol di Alessandro Squillaci)

Percorso speculare: 6 giocate con due sconfitte a testa.

I biancocelesti hanno perso in casa nella prima uscita contro Soverato e nella seconda giornata in casa del Canicattì e sono in striscia da 4 partite.

La Cadi ha ceduto il passo all’esordio proprio ai siciliani e perso l’ultima trasferta a Pescara, rialzandosi con Itria nell’ultimo turno.

I padroni di casa hanno rivoluzionato completamente il roster rispetto alla passata stagione: Nardacchione, vincitore del campionato con Capurso nella passata stagione sta facendo benissimo.

Dal Lago, Fiocchetti,portiere della nazionale Under 19 è in porta, il Capitano Lupi, il mancino Gilbert,Caique da Silva ex Roma, il giovanissimo Fiorini, il laterale Dominguez, ottimo nell’uno contro uno, compongono un roster di prim’ordine allenato da Mister Grassi, ex massima serie ai tempi del Lido di Ostia.

Squadra “rognosa”, caparbia e mai doma che ha battuto in sequenza Melilli(5-1),Molise in trasferta(0-5), Sulmona (6-2) e Giovinazzo, sempre lontano da Roma (3-5). Insomma, un avversario tostissimo per i giallo-blu che dovranno ancora fare a meno di Cividini per squalifica, Ficara per infortunio e non solo.

Classica diretta a partire dalle ore 18:00 sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Arbitrano i signori Giuseppe Lamorgese di Palermo, Gianluca Rutolo di Chieti con Andrea Cattaneo di Civitavecchia al cronometro.