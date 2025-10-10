Calcio a 5: Cadi Futura, adesso serve continuità

E’ tutto pronto per la terza giornata del campionato di A2 Elite. Dopo aver rotto il ghiaccio, la Cadi Antincendi Futura va a caccia di continuità.

Da riscattare, la tradizione negativa contro i siciliani del Mascalucia. Si gioca al sabato 11 ottobre alle ore 16 in terra etnea.

I siciliani sono stati sconfitti all’esordio in casa, 1 a 5 per opera del Sulmona ed hanno perso 10 a 3 in casa del Giovinazzo, dunque, avranno grande voglia di riscatto.

I giallo-blu vogliono dare continuità dopo il bel successo ottenuto a Roma in casa dell’Italpol.

Lofaro in porta è un giovane di assoluto valore.

Douglas Radaelli e Cosano sono importanti. Longo, il Capitano, è sempre stato una spina nel fianco dei giallo-blu. Tosto dalla Meta e D’Arrigo, sono giocatori di valore.

La Cadi vuole vincere e sfatare il tabù Mascalucia: confermati gli stessi convocati della gara vinta a Roma con Minnella e Cividini che scalpitano per trovare la giusta condizione.

Si gioca alle ore 16 con classica diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Arbitrano i signori Giovanni Agosta di Rovigo, Francesco Cocco di Papa con Salvatore Pagano di Catania al cronometro.