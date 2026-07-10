Calcio a 5: il grande colpo di mercato per la Cadi Futura è… Honorio

Tutti lo aspettavano, tutti lo sognavano, e alla fine è arrivato. Perché quando un campione con la C maiuscola decide di indossare una maglia, non si tratta semplicemente di un acquisto, ma di un abbraccio tra la storia e il futuro. E la storia, in questo caso, porta il nome di Humberto Honorio, brasiliano di nascita ma italiano d’adozione, un universale del calcio a 5 che ha fatto della vittoria, della lealtà, del rispetto, della tecnica di base, una seconda pelle.

Nove scudetti. Quattro Coppe Italia. Otto Supercoppe. Numeri che non sono soltanto statistiche, ma il racconto di una carriera leggendaria, costellata di trionfi e di una fame mai sopita. Honorio è l’atleta che ha vinto più di tutti, un’istituzione vivente del futsal italiano e internazionale, capace di emozionare e trascinare con la sua classe immutata nonostante l’oro degli anni. Il suo palmarès parla da solo, eppure è il suo sguardo ancora acceso a fare la differenza: la voglia di continuare a fare bene non si è mai spenta.

Campione europeo ad Anversa nel 2014 con la Nazionale Italiana, medaglia di bronzo ai Mondiali di Thailandia nel 2012, Honorio ha attraversato da protagonista assoluto le tappe più prestigiose del futsal italiano.

Oggi, per il quarto anno consecutivo, il leggendario calcettista brasiliano si prepara ad affrontare una nuova sfida con la maglia della Cadi Antincendi Futura del Presidente Nino Mallamaci, e non è solo il suo valore tecnico a fare la differenza. È la sua leadership mentale, la sua capacità di guidare il gruppo nei momenti più difficili, il suo carisma in campo che negli ultimi quattro anni hanno brillato con una luce speciale, facendo di lui molto più di un giocatore: una guida, un faro ed un esempio per i giovani sui quali la società punta con convinzione.

E proprio per esaltare al massimo questo straordinario innesto, la Cadi Antincendio Futura ha scelto di affidare la panchina a un allenatore di altissimo profilo, Sylvio Rocha, reduce da undici stagioni in Serie A con il Treviso. Un tecnico di lusso per un campione di lusso, un connubio che promette scintille e che accende l’entusiasmo di un intero ambiente.

Honorio è lui. E con lui, la Futura sogna in grande.